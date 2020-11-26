Боб Хартли: Очень рад, что нам все-таки удалось одержать победу над «Амуром»

Главный тренер ХК «Авангард» прокомментировал победу команды в матче с «Амуром» (4:2).

- Мы сегодня здорово начали: повели 2:0 в первом же периоде. Возможно, из-за всех тех эмоций, что мы пережили после матча с Казанью и празднования юбилея клуба, мы словно начали наблюдать за матчем со стороны, и вдруг инициатива перешла к противнику. Но здорово, что все-таки забросили гол в большинстве во втором периоде - считаю, что это стало ключевым моментом. Мы вновь перехватили инициативу на себя, и я очень рад, что нам все-таки удалось одержать победу, - цитирует Хартли пресс-служба омской команды.

После этой игры «Авангард» набрал 42 очка и расположился на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» с 26 очками занимает девятое место.