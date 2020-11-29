«Локомотив» в овертайме обыграл минское «Динамо» (видео)

В регулярном чемпионате КХЛ «Локомотив» одержал победу над минским «Динамо» по итогам овертайма с результатом 3:2.

После двух период хозяева вели 2:0 благодаря голам Николая Коваленко и Егора Аверина, но в третьей 20-й минутке «Динамо» отыгрались. В составе минского клуба шайбами отметились Райан Мерфи и Егор Шарангович.

Тем не менее, «Локомотив» все-таки выиграл. Павел Красковский поразил ворота Доминка Фурха на пятой минуте овертайма.

Ярославский клуб занимает третье место в Западной конференции, набрав 42 очка в 30 матчах.

Минское «Динамо» идет на пятой строчке, имея 37 очков после 30 встреч.