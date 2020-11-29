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29 ноября 20:12
автор: Виктор Шарафудинов

«Локомотив» в овертайме обыграл минское «Динамо» (видео)

Ярославский клуб идет третьим в Восточной конференции.

В регулярном чемпионате КХЛ «Локомотив» одержал победу над минским «Динамо» по итогам овертайма с результатом 3:2.

После двух период хозяева вели 2:0 благодаря голам Николая Коваленко и Егора Аверина, но в третьей 20-й минутке «Динамо» отыгрались. В составе минского клуба шайбами отметились Райан Мерфи и Егор Шарангович.

Тем не менее, «Локомотив» все-таки выиграл. Павел Красковский поразил ворота Доминка Фурха на пятой минуте овертайма.

Ярославский клуб занимает третье место в Западной конференции, набрав 42 очка в 30 матчах.

Минское «Динамо» идет на пятой строчке, имея 37 очков после 30 встреч.

1 декабря состоятся матчи «Локомотив» – «Северсталь» и «Нефтехимик» – «Динамо» (Минск).

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) – «Динамо» (Минск) – 3:2 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 1:0)
Голы: Коваленко (Кудрявцев, Алексеев), 08:30 – 1:0; Аверин (Марченко, 36:49 – 2:0 (в большинстве); Мерфи (Горбунов, Сушко), 43:21 – 2:1; Шарангович (Колячонок), 48:50 – 2:2; Красковский, 64:01 – 3:2.
Вратари: Паскуале – Фурх.

источник: «Советский спорт»
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