«Авангард» уволил тренера Курдина, напавшего на судей

⚠ ХК «Авангард» завершил внутреннее разбирательство по поводу инцидента с участием тренера Геннадия Курдина. Инцидент произошел в хоккейной школе г. Долгопрудном, которая не является филиалом Академии клуба, а работает по франшизе: https://t.co/jfqCb01dZL pic.twitter.com/sUywOHdagP

Однако по причине того, что действия тренера полностью противоречат принципам кодекса, руководством хоккейной школы в г. Долгопрудном после консультаций с ХК «Авангард» и разбирательства инцидента было принято решение расторгнуть трудовые отношения с Г. Курдиным», - сообщает пресс-служба клуба.

«Мы одобряем методику подготовки юных спортсменов, внедренную Геннадием Курдиным, и постараемся сохранить его наработки в Академии и ее филиалах.

«Авангард» объявил о том, что разрывает контракт с тренером филиала академии клуба в Долгопрудном Геннадием Курдиным.

Напомним, инцидент произошел 22 ноября в товарищеском матче юношеских команд 2005 года рождения «Авангард» (Долгопрудный) — «Молния». В третьем периоде тренер «Ястребов» с использованием нецензурной лексики выразил недовольство работой арбитров, а затем бросил клюшку в одного из них. Судья удалил Курдина до конца игры, но тот отказался покидать скамейку. Рефери были вынуждены остановить матч и отправить команды в раздевалки. В подтрибунном помещении Курдин напал на арбитров.

Добавим, что среди воспитанников специалиста есть хоккеисты сборной России Никита Кучеров и Никита Гусев.