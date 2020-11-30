«Авангард» уволил тренера Курдина, напавшего на судей

«Авангард» объявил о том, что разрывает контракт с тренером филиала академии клуба в Долгопрудном Геннадием Курдиным.
«Мы одобряем методику подготовки юных спортсменов, внедренную Геннадием Курдиным, и постараемся сохранить его наработки в Академии и ее филиалах.
Однако по причине того, что действия тренера полностью противоречат принципам кодекса, руководством хоккейной школы в г. Долгопрудном после консультаций с ХК «Авангард» и разбирательства инцидента было принято решение расторгнуть трудовые отношения с Г. Курдиным», - сообщает пресс-служба клуба.
⚠ ХК «Авангард» завершил внутреннее разбирательство по поводу инцидента с участием тренера Геннадия Курдина. Инцидент произошел в хоккейной школе г. Долгопрудном, которая не является филиалом Академии клуба, а работает по франшизе: https://t.co/jfqCb01dZL pic.twitter.com/sUywOHdagP— ХК Авангард (@hcavangardomsk) November 30, 2020