Арендованный у «Нью-Джерси» нападающий Мальцев покидает СКА

Нападающий Михаил Мальцев покидает СКА.
Пресс-служба клуба сообщает, что арендное соглашение 22-летнего хоккеиста истекло.
Нападающий Михаил Мальцев покидает СКА в связи с окончанием срока арендного соглашения.— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) November 30, 2020
Благодарим Михаила за игру и помощь во время сложного отрезка сезона, желаем удачи в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/QhtpagBKX9
СКА взял Мальцева в аренду у «Нью-Джерси» в начале сентября. Соглашение было рассчитано до начала сборов «Девилз» перед сезоном-2020/21.