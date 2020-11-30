Дубли Моисеева и Паутова принесли «Витязю» победу над рижским «Динамо»

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» - «Динамо» (Рига) завершился со счетом 4:1.
В составе победителей по дублю оформили Данила Моисеев и Юрий Паутов. У гостей отличился Микс Индрашис.
Динамовцы продолжают замыкать турнирную таблицу Западной конференции, имея в своем активе 12 очков после 29 матчей. «Витязь» набрал 32 очка после 31 игры и занимает восьмую позицию.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Витязь» (Подольск) - «Динамо» (Рига) - 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)
Голы: Моисеев, 33. 38. Паутов, 33. 60 (п.в.) - Индрашис, 26.