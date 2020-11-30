СКА по буллитам уступил «Йокериту»

Матч регулярного чемпионата КХЛ СКА - «Йокерит» завершился победой гостей в серии буллитов со счетом 2:1 Б.

В основное время команды обменялись голами. На шайбу Кирилла Марченко гости ответили точным броском Хенрика Хаапала. Овертайм победителя не выявил, а в серии буллитов точнее оказались хоккеисты финского клуба. Автором победного броска стал Йессе Йоэнсуу.

В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает вторую позицию, имея в своем активе 44 очка после 32 матчей. «Йокерит» поднялся на седьмое место. Финский клуб провел 25 игр, в которых набрал 32 очка.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) - «Йокерит» (Хельсинки) - 1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Марченко, 11 - Хаапала, 37.

Победный буллит: Йоэнсуу.



