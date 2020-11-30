Томи Лямся: В матче против «Автомобилиста» на стороне Тарасова были хоккейные боги

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся, комментируя победу над «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата КХЛ, отметил игру голкипера своей команды Даниила Тарасова.

«Мы знали, что соперник не выигрывал пять матчей подряд. Готовились к тяжелому матчу. Ключом к победе стала игра в меньшинстве, мы хорошо выдержали напор соперника. Также отмечу замечательные действия Даниила Тарасова. Молодой голкипер помог нам, сегодня на его стороне были хоккейные боги.

Я очень доволен сегодняшним результатом. Сейчас середина сезона, очень важный этап, рад, что добились результата», - цитирует наставника пресс-служба КХЛ.

Напомним, «Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» в овертайме со счетом 1:0.

В турнирной таблице Восточной конференции уфимский клуб набрал 43 очка после 33 матчей и поднялся на третью позицию. «Автомобилист» расположился на шестой строчке, имея в своем активе 40 очков после 30 игр.