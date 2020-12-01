Билл Питерс: Никакого давления со стороны руководства «Автомобилиста» я не чувствую

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс прокомментировал очередное поражение своей команды в регулярном чемпионате КХЛ.

Вчера 30 ноября екатеринбуржцы в овертайме уступили дома «Салавату Юлаеву» со счетом 0:1.

«Мы сегодня не реализовали много возможностей, не забросили нужную шайбу, – цитирует пресс-конференцию Питерса сайт КХЛ. – Соперник очень хорошо сыграл на отскоках, а мы не смогли забросить с подбора. Не получилось и забросить в большинстве, особенно последний розыгрыш, когда у нас были шансы. Соперник очень хорошо подготовился, было много борьбы в средней зоне. Нам приходилось совершать много действий без шайбы.

Никакого давления со стороны руководства я не чувствую. Хотя очень неприятно проигрывать шесть раз подряд. Увы, мы дважды проиграли в овертайме. Такие моменты бывают, приходится проходить через непростые ситуации. Приятные моменты – возвращение Холланда и Мамкина. Я очень многое узнал о своей команде за эти матчи».

Команда Питерса занимает шестое место в таблице Восточной конференции, имея 40 очков после 30 матчей. 3 декабря «Автомобилист» примет московское «Динамо».