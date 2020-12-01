Источник: Игроки НХЛ еще не получили зарплату за март. Иск против лиги будет на миллиард

Один из агентов, работающий с хоккеистами НХЛ, рассказал о трудностях в переговорах лиги и профсоюза игроков о проведении сезона-2020/21.

Пообщавшись с журналистами финского издания Iltalehti, он пожелал сохранить анонимность и при этом сообщил следующее:

«Игроки НХЛ еще не получили зарплату за март! Хоккеисты и профсоюз никогда не примут последнее предложение лиги. Летом игроки любезно пошли на уступки, сейчас все ещё больше ужесточается. Если игроки подадут в суд на НХЛ, иск будет более, чем на миллиард долларов. И у хоккеистов достаточно высоки шансы выиграть суд, потому что коллективное соглашение подписано, оно действует».

Ранее СМИ сообщали о том, НХЛ и клубы в условиях пандемии коронавируса просят хоккеистов пойти на уступки и согласиться на сокращение выплат, хотя минувшим летом было подписано новое шестилетнее коллективное соглашение.