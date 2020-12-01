«Спартак» в гостях проиграл «Сибири»

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» - «Спартак» завершился победой хозяев со счетом 2:0.
Авторами заброшенных шайб стали Олег Ли и Илья Хохлов. Голкипер новосибирцев Харри Сятери отразил все 32 броска по своим воротам.
«Сибирь» набрала 31 очко после 32 матчей и поднялась на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Спартак» расположился на пятой позиции на Западе. В активе красно-белых 34 очка после 31 игры.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирск) - «Спартак» (Москва) - 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
Голы: Ли, 10. Хохлов, 25.