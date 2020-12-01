Владимир Крикунов: Проиграли очень некрасиво дома «Металлургу»

Главный тренер «Динамо» (Москва) прокомментировал поражение команды «Металлургу» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:6.

- Проиграли очень некрасиво дома. По-настоящему боролись наши фанаты, которые поддерживали нас с первой до последней секунды. Команда не сделала ничего. Сергеев два гола привез, на смене ошиблись, в общем, все сегодня было не так, как хотелось, - приводит слова Крикунова пресс-служба «Динамо».

После этой игры «Динамо», набрав 38 очков в 31 матче, расположилось на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Металлург», имея в активе 42 очка после 33 встреч, занимает пятое место на «Востоке».