Боб Хартли: Быстрый гол придал нам уверенности, задал тон игре с «Ак Барсом»

Главный тренер ХК «Авангард» прокомментировал победу над «Ак Барсом» в домашнем матче регулярного чемпионата со счетом 3:0.

- Мы знали, что сегодня «Ак Барс» будет максимально настроенным, ожидали такой силовой хоккей, который сегодня и получился. В самом начале матча мы заработали большинство и успешно его реализовали - быстрый гол придал нам уверенности, задал тон игре. Во втором периоде две важнейшие шайбы в исполнении Найта и Покки. Ну и уже когда ты ведешь с преимуществом 3:0, то знаешь, что противник пойдет в атаку, будет давить, пытаться создавать моменты. Но вся команда действовала грамотно, очень уверенно и сильно, опять-таки стоит отметить игру Шимона Грубеца. То есть вся команда сегодня отработала хорошо, и это общая заслуга абсолютно всех ребят, - цитирует Хартли официальный сайт «Авангарда».

После этой игры «Авангард» набрал 46 очков и расположился на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции». «Ак Барс», имея в активе 48 очков, продолжает лидировать на «Востоке».