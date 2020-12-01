Корбэн Найт: С «Ак Барсом» мы сыграли шикарно

Нападающий ХК «Авангард» прокомментировал победу над «Ак Барсом» в домашнем матче регулярного чемпионата со счетом 3:0.

- Мы сегодня провели хорошую игру. Мы знаем, что «Ак Барс» – это сильная команда. Мы видели, как они одолели «Северсталь», с каким счетом. Знаем, что сегодня они так же будут работать на результат. В нашей команде все ребята без исключения выложились. Мы играли шикарно: и защитники, и нападающие, и Шимон Грубец. Поэтому такая уверенная командная победа. Очень важная победа, - цитирует Найта официальный сайт «Авангарда».

После этой игры «Авангард» набрал 46 очков и расположился на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции». «Ак Барс», имея в активе 48 очков, продолжает лидировать на «Востоке».