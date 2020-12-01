Шимон Грубец: Против «Ак Барса» действовали намного лучше, чем в игре против «Куньлуня»

Вратарь ХК «Авангард» прокомментировал победу над «Ак Барсом» в домашнем матче регулярного чемпионата со счетом 3:0.

- Сегодня мы действовали намного лучше, чем в игре против «Куньлуня». Мы знали, что если мы будем играть так же, как действовали с «Куньлунем», то с «Ак Барсом», конечно, хорошего результата мы не добьемся. Его будет недостаточно. Мы начали иначе и показали отличный старт. В первом же большинстве забросили шайбу. Это нам придало уверенности, спокойствия, с которыми мы дальше смогли опираться и действовать хорошо, - цитирует Найта официальный сайт «Авангарда».

После этой игры «Авангард» набрал 46 очков и расположился на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции». «Ак Барс», имея в активе 48 очков, продолжает лидировать на «Востоке».