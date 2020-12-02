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02 декабря 09:33
автор: Виктор Шарафудинов

Андрей Разин – об эвакуации из гостиницы в Ярославле: Кто-то у нас с чемоданом даже выбежал

Вчера «Северсталь» уступила в гостях у «Локомотива» со счетом 1:5.

Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин на пресс-конференции после проигранного матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» поделился впечатлениями от игры и рассказал об экстренной эвакуации из гостиницы из-за ложной пожарной тревоги.

«Поздравляю «Локомотив» с победой, хорошая и дисциплинированная команда, – цитирует Разина сайт КХЛ. – У нас сегодня был шанс, играли 4 на 3, 5 на 3, но не забили. У нас был очень тяжелый ноябрь, большое количество матчей как с прямыми конкурентами, так и с грандами.

Усталость накопилась, пошли травмы, есть небольшие проблемы с составом, но все поправимо. В принципе, мы в хорошем положении, впереди нормальный график. Главное – отбросить негатив, взять позитив и двигаться дальше.

Если вы посмотрите нашу статистику, увидите, что мы редко забиваем 4-5 голов. Здесь играют роль мастерство и хладнокровие. Нам ещё есть, над чем работать.

Ночная эвакуация из гостиницы из-за пожарной тревоги? Вообще, хорошая гостиница. В восемь утра они стучат на крыше во время уборки снега, а мы ночью приехали. В 12 начинают ремонт, потом приезжают пожарные. Веселая гостиница, будет что вспомнить. Кто-то у нас с чемоданом даже выбежал».

В таблице Западной конференции «Северсталь» занимает восьмое место, набрав 32 очка в 31 матче.

источник: КХЛ
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