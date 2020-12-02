Генменеджер «Сент-Луиса»: В ситуации с восстановлением Тарасенко торопиться не хочется

Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Дуг Армстронг рассказал о том, как проходит восстановление Владимира Тарасенко.

«Срок его восстановления составляет 5 месяцев, так что в начале февраля его состояние вновь будет оценено, – цитирует Армстронга официальный сайт НХЛ. – Я вижу, как он проходит реабилитацию на арене. Он выглядит отлично и пребывает в хорошем расположении духа. Вообще в такой ситуации торопиться не хочется.

В данном случае мы не хотим принимать необдуманных решений. Владимир – прекрасный, очень талантливый игрок, который добавляет нашей команде такой динамичности, на которую мало кто в лиге способен.

Так что мы хотим убедиться, что когда он вернется, это будет надолго. Он провел в лиге уже много лет, и мы хотим, чтобы он играл еще много лет после этого».

Тарасенко выступает за «Сент-Луис» с января 2013 года, а в 2019-м помог «Блюз» впервые в истории завоевать Кубок Стэнли. В активе 28-летнего российского нападающего 507 матчей и 428 очков (214+214) в регулярных чемпионатах НХЛ. В минувшем сезоне с учетом плей-офф Владимир провел лишь 14 встреч.