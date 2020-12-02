Вратарь «Авангарда» Грубец признан лучшим игроком вторника в КХЛ

Вратарь «Авангарда» Шимон Грубец признан лучшим игроком вторника в КХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

В матче против «Ак Барса» голкипер отразил все 32 броска по своим воротам и второй раз в сезоне сыграл «на ноль». В опросе болельщиков чех получил 24% голосов.

«Сухарь» против лидера конференции – серьезное дело. Поэтому 24% болельщиков признали Шимона Грубеца игроком дня в КХЛ! pic.twitter.com/Y2pBgzO0O3 — КХЛ (@khl) December 2, 2020

Добавим, что в текущем сезоне Грубец провел шесть матчей, в которых отражал 95,62% бросков при коэффициенте надежности 1,01.