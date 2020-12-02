Власти Хельсинки не допустили шесть хоккеистов «Салавата Юлаева» на матч против «Йокерита»

Власти Хельсинки не разрешили нескольким хоккеистам «Салавата Юлаева» принять участие в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита», сообщает пресс-служба уфимского клуба.

«02 декабря 2020 года ХК «Салават Юлаев» выходит на матч №374 Регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против «Йокерита» в неоптимальном составе. В игре не примут участие защитники Филип Ларсен, Евгений Бирюков, Алексей Семенов, нападающие Илья Баранов, Владислав Картаев и Данил Алалыкин. Также не допущены на территорию «Hartwall-Arena» менеджмент клуба, часть персонала и административных сотрудников.

Муниципальные власти г. Хельсинки (Финляндия) в одностороннем порядке ввели ограничительные меры против нашей команды. Решением городских властей столицы Финляндии до игры допущены только те, у кого есть необходимый процент антител к COVID-19 в крови. При этом ХК «Салават Юлаев» не получал ни от представителей финского клуба, ни от КХЛ никаких предупреждений или рекомендаций по ограничительным мерам, которые вводятся на территории г. Хельсинки», - говорится в сообщении «Салавата» в твиттере.