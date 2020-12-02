Генеральный директор «Салавата Юлаева»: Игра с «Йокеритом» была под угрозой срыва

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов прокомментировал ситуацию, сложившуюся перед выездным матчем регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита».

Власти Хельсинки не разрешили принять участие в игре шестерым хоккеистам, а также менеджменту российского клуба, части персонала и административных сотрудников.

«Два дня назад в муниципальном районе Хельсинки был принят какой-то новый закон о том, что люди, которые не болели коронавирусом, и те, у кого титр антител в крови после контакта с заболевшими меньше определенной нормы, должны уходить на карантин, и им запрещен контакт с другими людьми. Мы не были оповещены об этом. По прилету в Хельсинки сдали все тесты, у одного человека был предварительно положительный тест на COVID-19, и он сразу был изолирован от команды.

Очень надеемся, что сдавший предварительно положительный тест хоккеист вернется с нами домой, но пока говорить об этом рано. Сегодня целый день на связи с КХЛ, игра с «Йокеритом» была под угрозой срыва, но в итоге решили играть не оптимальным составом», - цитирует Курносова РИА Новости.

Добавим, что «Йокерит» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 32 очка в 25 матчах. «Салават Юлаев» - третий на Востоке. В активе уфимцев 43 очка после 33 игр.