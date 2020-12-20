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20 декабря 20:28
автор: Артур Гичунцев

Боб Хартли: 27 лет работаю тренером и был бы счастлив, если бы все эти годы тренировал Ковальчука

Ранее сообщалось, что бывший форвард «Спартака» может перейти в команду из Омска.

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли оценил профессиональные качества российского нападающего Ильи Ковальчука, последним клубом которого был «Вашингтон».

«Я уже 27 лет работаю тренером, и был бы просто счастлив, если бы все эти 27 лет тренировал Илью Ковальчука. У нас с ним моментально сложилась химия, когда я пришёл в «Атланту», а Кови выступал там второй сезон. Наши отношения развивались очень хорошо, и мы тепло друг к другу относимся. Это потрясающий игрок, профессионал. И, в частности, почему я работаю в «Авангарде» – это Ковальчук мне позвонил и рассказал о том, как обстоят дела в КХЛ. Мы всегда поддерживаем связь, никогда её не прекращали. У нас очень тёплые отношения и крепкая дружба.

Его лучшие годы позади? Это очень простой ответ. Сейчас у Ковальчука такой возраст, что большинство игроков уже заканчивают карьеру. Если, конечно, Илья не хочет стать русским Яромиром Ягром. Но я видел, как он выступал в прошлом сезоне в «Монреале». Ему отвели большую роль, и Кови с ней великолепно справился. У него не отобрать шикарный бросок, его страсть к хоккею. Конечно, ноги уже не так быстро бегут, как в юности. Все мы – люди. Но осталась страсть к игре, желание побеждать. А ещё Ковальчук – отличный лидер в раздевалке», – приводит слова Хартли «Матч ТВ».

Напомним, 37-летний Ковальчук перешел в «Вашингтон» зимой 2020 года. Он был обменян из «Монреаля». За столичный клуб форвард провёл 15 матчей, забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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