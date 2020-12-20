Боб Хартли: 27 лет работаю тренером и был бы счастлив, если бы все эти годы тренировал Ковальчука

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли оценил профессиональные качества российского нападающего Ильи Ковальчука, последним клубом которого был «Вашингтон».

«Я уже 27 лет работаю тренером, и был бы просто счастлив, если бы все эти 27 лет тренировал Илью Ковальчука. У нас с ним моментально сложилась химия, когда я пришёл в «Атланту», а Кови выступал там второй сезон. Наши отношения развивались очень хорошо, и мы тепло друг к другу относимся. Это потрясающий игрок, профессионал. И, в частности, почему я работаю в «Авангарде» – это Ковальчук мне позвонил и рассказал о том, как обстоят дела в КХЛ. Мы всегда поддерживаем связь, никогда её не прекращали. У нас очень тёплые отношения и крепкая дружба.

Его лучшие годы позади? Это очень простой ответ. Сейчас у Ковальчука такой возраст, что большинство игроков уже заканчивают карьеру. Если, конечно, Илья не хочет стать русским Яромиром Ягром. Но я видел, как он выступал в прошлом сезоне в «Монреале». Ему отвели большую роль, и Кови с ней великолепно справился. У него не отобрать шикарный бросок, его страсть к хоккею. Конечно, ноги уже не так быстро бегут, как в юности. Все мы – люди. Но осталась страсть к игре, желание побеждать. А ещё Ковальчук – отличный лидер в раздевалке», – приводит слова Хартли «Матч ТВ».

Напомним, 37-летний Ковальчук перешел в «Вашингтон» зимой 2020 года. Он был обменян из «Монреаля». За столичный клуб форвард провёл 15 матчей, забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи.