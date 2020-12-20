Роман Ротенберг: Шаг за шагом мы идем к чемпионату мира и Олимпиаде

Глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг прокомментировал победу сборной России на Кубке Первого канала.

- В такое время победа очень важна, мы идем шаг за шагом к чемпионату мира и Олимпиаде. У нас команды будут играть в плей-офф. На следующий этап Евротура, как и в прошлом сезоне, поедут игроки тех команд, которые не будут попадать в плей-офф, - передает слова Ротенберга ТАСС.

Добавим, что российская сборная выиграла все три матча на Кубке Первого канала, набрала восемь очков и заняла первое место в турнирной таблице домашнего этапа Евротура.