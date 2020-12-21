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21 декабря 00:12
автор: Артур Гичунцев

Официально: Новый сезон НХЛ стартует 13 января

Компания завершится 8 мая.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, совет директоров лиги и профсоюз хоккеистов ратифицировали соглашение о проведении регулярного чемпионата из 56 матчей. Он начнется 13 января 2021 года.

Также сообщается, что НХЛ изменит некоторые дивизионы и создаст канадскую группу, в которую войдут семь клубов, базирующихся в этой стране.

Наконец, в розыгрыш Кубка Стэнли попадут по четыре лучшие команды из каждого дивизиона. При этом первые два раунда пройдут внутри дивизионов, что исключает встречу команд в плей-офф из разных дивизионов до финалов конференций.

Состав дивизионов:

«Восточный»: «Нью-Йорк Айлендерс», «Баффало Сэйбрз», «Бостон Брюинз», «Вашингтон Кэпиталз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Питтсбург Пингвинз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Филадельфия Флайерз»;

«Центральный»: «Детройт Ред Уингз», «Каролина Харрикейнз», «Коламбус Блю Джекетс», «Миннесота Уайлд», «Нэшвилл Предаторз», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Флорида Пантерз», «Чикаго Блэкхоукс»;

«Западный»: «Анахайм Дакс», «Аризона Койотс», «Вегас Голден Найтс», «Даллас Старз», «Колорадо Эвеланш», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс», «Сент-Луис Блюз»;

«Северный»: «Ванкувер Кэнакс», «Виннипег Джетс», «Калгари Флэймз», «Монреаль Канадиенс», «Оттава Сенаторз», «Торонто Мэйпл Лифс», «Эдмонтон Ойлерз».

источник: NHL (НХЛ)
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