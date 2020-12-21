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21 декабря 00:36
автор: Артур Гичунцев

Мамин – о победе на Кубке Первого канала: Получилось практически все, что хотели

В решающем матче подопечные Валерия Брагина обыграли Финляндию (5:1).

Форвард сборной России Максим Мамин поделился эмоциями после победы команды на Кубке Первого канала.

«Впечатления – отличные, три матча выиграли. Получилось практически все, что хотели. Сыграли по заданию. Понятно, что сегодня было тяжелее физически, но парни справились. Работали на сто процентов, поэтому результат пришел.

Наше звено? Здорово, что сегодня получилось забить. Воронков и Карнаухов забили первые голы за сборную. Приятные бонусы для них. Очень понравилось играть с Воронковым. Парень работоспособный, здорово действует под воротами, понимает игру. Думаю, у него все еще впереди», – цитирует форварда пресс-служба ФХР.

Добавим, что второе место заняла команда Швеции (четыре очка), а сборная Финляндии, у которой три очка, стала третьей. Наконец, команда Чехии (три очка) расположилась на четвертой строчке.

источник: Федерация хоккея России (ФХР)
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