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21 декабря 09:16
автор: Юрий Нечаев

Гари Бэттмен: НХЛ с нетерпением ждет начала сезона

Регулярный чемпионат стартует 13 января.

Комиссар НХЛ Гари Бэттмен поделился ожиданиями от старта нового сезона.

Ранее было объявлено, совет директоров лиги и профсоюз хоккеистов ратифицировали соглашение о проведении регулярного чемпионата из 56 матчей.

«НХЛ с нетерпением ждет начала сезона, особенно учитывая то, что предыдущий сезон был успешно возобновлен, а обладатель Кубка Стэнли определен. Мы понимаем, что у нас будут сложности, как это было весной и летом. Однако для нас в приоритете будут оставаться здоровье и безопасность всех участников, а также мест, где мы будем жить и играть. Мы благодарим Ассоциацию игроков НХЛ (NHLPA) за совместную работу, которая позволит лиге вернуться на лед», — приводит слова Беттмэна пресс-служба лиги.

Добавим, что в прошлом сезоне регулярный чемпионат был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. Матчи плей-офф проводились в «пузырях» в Торонто и Эдмонтоне. Обладателем Кубка Стэнли стала «Тампа», обыгравшая в финальной серии «Даллас» со счетом 4-2.

источник: NHL (НХЛ)
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