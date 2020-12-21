Главный тренер «Миннесоты»: Капризов находится в приподнятом настроении. Улыбка не сходит с его лица

Главный тренер «Миннесоты» Дин Эвансон рассказал, как проходит адаптация в команде российского нападающего Кирилла Капризова.

«В тренажерном зале и в раздевалке улыбка не сходит с его лица, он общается с товарищами по команде, с тренером, находится в приподнятом настроении. Он не из тех, кто стесняется и сидит в углу. Думаю, у него отличный характер.

Он был рад возможности начать играть, и точно так же он был рад встрече со своими товарищами по команде», — приводит слова Эвансона The Athletic.

Напомним, «Миннесота» задрафтовала Капризова в 2015 году под 135-м номером. 13 июля россиянин подписал с клубом двухлетний контракт новичка.

Добавим, что новый сезон НХЛ стартует 13 января.