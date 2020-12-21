«Салават Юлаев» подписал контракт с Плэттом

Нападающий Джефф Плэтт подписал контракт с «Салаватом Юлаевым».
Пресс-служба уфимского клуба сообщает, что соглашение с 35-летним хоккеистом рассчитано до конца сезона.
✊ Welcome aboard, Geoff!— ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) December 21, 2020
🖋️ Сегодня контракт с #HCSalavat подписал центральный нападающий Джефф Плэтт.
➡️ Соглашение рассчитано до конца сезона 2020/2021. За «юлаевцев» форвард будет выступать под 16 номером. pic.twitter.com/EPQLxbeuQG
Сезон-2020/21 канадец, имеющий белорусский паспорт, начинал в «Автомобилисте». За уральцев он провел 28 матчей и набрал 6 (3+3) очков.