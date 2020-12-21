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21 декабря 21:25

«Авангард» на выезде одержал победу над «Куньлунем» (видео)

Для китайского клуба поражение стало 29-м в текущем сезоне.

Хоккеисты «Авангарда» обыграли «Куньлунь» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:1.

В составе омской команды заброшенными шайбами отметились Кирилл Семенов (23-я минута), Иржи Секач (35, 59), Александр Хохлачев (37) и Корбан Найт (58), у пекинского клуба отличился Итан Верек (27).

После этой игры «Авангард» набрал 51 очко и расположился на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Куньлунь», имея в активе 23 очка, занимает 11-е место на «Востоке».

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Куньлунь» - «Авангард» - 1:5 (0:0, 1:3, 0:2)

Голы: Семенов (Береглазов, Хохлачев), 22:09 - 0:1 (бол). Верек (Коллинз, Шинкарук), 26:25 - 1:1. Секач (Костин, Каски), 34:01 - 1:2. Хохлачев (Секач, Чудинов), 36:15 - 1:3 (бол). Найт, 57:54 - 1:4 (бол). Секач (Хохлачев), 58:07 - 1:5 (бол).

Вратари: Шикин – Грубец.

источник: «Советский спорт»
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