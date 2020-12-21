«Авангард» на выезде одержал победу над «Куньлунем» (видео)

Хоккеисты «Авангарда» обыграли «Куньлунь» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:1.
В составе омской команды заброшенными шайбами отметились Кирилл Семенов (23-я минута), Иржи Секач (35, 59), Александр Хохлачев (37) и Корбан Найт (58), у пекинского клуба отличился Итан Верек (27).
После этой игры «Авангард» набрал 51 очко и расположился на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Куньлунь», имея в активе 23 очка, занимает 11-е место на «Востоке».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Куньлунь» - «Авангард» - 1:5 (0:0, 1:3, 0:2)