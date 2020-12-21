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21 декабря 21:31

«Барыс» в овертайме обыграл «Торпедо» (видео)

Казахстанский клуб продлил серию побед до трех матчей.

Хоккеисты «Барыса» в овертайме взяли верх над «Торпедо» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

В основное время встречи в составе казахстанской команды заброшенными шайбами отметились Мэтт Фрэттин (16-я минута) и Даррен Диц (19), у нижегородского клуба отличились Антон Шенфельд (20) и Михаил Варнаков (59).

В овертайме победу команде из Нур-Султана принес точный бросок Якоба Лильи (61).

После этой игры «Барыс» набрал 39 очков и расположился на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Торпедо», имея в активе 41 очко, занимает на «Востоке» седьмое место.

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Торпедо» - «Барыс» - 2:3 (1:2, 0:0, 1:0, 0:1)

Голы: Фрэттин, 15:51 - 0:1. Диц (Фрэттин, Лилья), 18:59 - 0:2. Шенфельд, 19:49 - 1:2. Варнаков (Жафяров, Мили), 58:48 - 2:2. Лилья, 60:02 – 2:3.

Вратари: Тихомиров – Ортио.

источник: «Советский спорт»
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