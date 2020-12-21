«Барыс» в овертайме обыграл «Торпедо» (видео)

Хоккеисты «Барыса» в овертайме взяли верх над «Торпедо» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

В основное время встречи в составе казахстанской команды заброшенными шайбами отметились Мэтт Фрэттин (16-я минута) и Даррен Диц (19), у нижегородского клуба отличились Антон Шенфельд (20) и Михаил Варнаков (59).

В овертайме победу команде из Нур-Султана принес точный бросок Якоба Лильи (61).

После этой игры «Барыс» набрал 39 очков и расположился на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Торпедо», имея в активе 41 очко, занимает на «Востоке» седьмое место.

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