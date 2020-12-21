«Витязь» на своем льду переиграл «Йокерит» (видео)

Хоккеисты «Витязя» переиграли «Йокерит» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.
В составе подмосковной команды заброшенными шайбами отметились Александр Семин (22-я минута) и Михаил Смолин (34), у финского клуба отличился Марко Анттила (55)
После этой игры «Витязь» набрал 39 очков и расположился на девятой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Йокерит», имея в активе также 39 очков, занимает на «Западе» восьмое место.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Витязь» - «Йокерит» - 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)