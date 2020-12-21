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21 декабря 21:58

Среди игроков молодежного чемпионата мира не выявлено новых заразившихся коронавирусом

С тех пор, как команды попали в «пузырь» соревнований, было проведено 3640 тестов среди всех игроков, персонала и официальных лиц турнира.

ИИХФ объявила последние результаты предсоревновательного тестирования на COVID-19 всех игроков, сотрудников и официальных лиц турнира в рамках молодежного чемпионата мира.

«Среди всех десяти команд-участниц нет новых зарегистрированных случаев с участием игроков.

Еще один сотрудник команды Германии дал положительный результат на COVID-19 и должен оставаться в карантине до 30 декабря.

Все игроки и сотрудники сборной Швеции дали отрицательный результат на COVID-19 с момента прибытия в Канаду и будут освобождены из карантина, за исключением двух предыдущих положительных случаев, упомянутых в последнем обновлении. Оба останутся на карантине до 27 декабря.

Среди тестов, проведенных на официальных лицах игры, а также на ИИХФ, местном оргкомитете и телерадиокомпании, не было зарегистрировано ни одного положительного случая».

Ранее сообщалось, что тесты на коронавирус выявили восемь случаев заражения среди игроков сборной Германии.

Добавим, что молодежный чемпионат мира пройдет с 25 декабря по 5 января в канадском Эдмонтоне.

источник: IIHF
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