Дэвид Немировски: Рад, что в матче с «Барысом» ребята проявили характер и довели матч до овертайма

- Игра была тяжелая, соперник действовал очень хорошо. Рад, что ребята проявили характер. Смогли сравнять счет в конце и довести матч до овертайма, в котором, к сожалению, уступили. Движение у нас сегодня было не самым лучшим. Многие ребята болели в перерыве и не тренировались. Тем не менее, все старались и пытались сделать все, что могли, - приводит слова специалиста пресс-служба «Торпедо».

После этой игры «Барыс» набрал 39 очков и расположился на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Торпедо», имея в активе 41 очко, занимает на «Востоке» седьмое место.