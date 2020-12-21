Юрий Михайлис: В игре с «Торпедо» немного не повезло в формате «4 на 6»

- Был хороший первый период в нашем исполнении. Здорово двигались, здорово передавали шайбу, забили хорошие голы. С середины второго периода «Торпедо» перехватило инициативу. Мы отдали сопернику среднюю зону, и он создал много моментов, но мы смогли выстоять. В третьем периоде команда «Торпедо» больше владела шайбой. Мы здорово играли в обороне, но немного не повезло в формате «4 на 6», неправильно действовали. Разберем эту игру, проведем анализ, - приводит слова специалиста пресс-служба «Торпедо».

После этой игры «Барыс» набрал 39 очков и расположился на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Торпедо», имея в активе 41 очко, занимает на «Востоке» седьмое место.