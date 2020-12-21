«Сочи» в овертайме переиграл рижское «Динамо» (видео)

Хоккеисты «Сочи» в овертайме одержали победу над рижским «Динамо» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 6:5.

В основное время встречи в составе рижского клуба заброшенными шайбами отметились Робертс Букартс (2-я минута), Евгений Грачев (20), Глеб Зырянов (20), Эрнестс Ошениекс (35) и Лаурис Дарзиньш (59). У сочинской команды отличились Никита Точицкий (5), Кирилл Петьков (36), Юрий Александров (45, 52), Василий Глотов (53).

В овертайме победу черноморскому клубу принес точный бросок Игоря Руденкова (64).

После этой игры «Сочи» набрал 28 очков и расположился на десятой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо», имея в активе 16 очков, занимает на «Западе» 11-е место.