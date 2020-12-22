Боб Хартли: Надеялся на более удачное начало матча с «Куньлунем»

Главный тренер «Авангарда» подвел итоги выездного матча против «Куньлуня» (5:1).

- Откровенно говоря, я надеялся на более удачное начало. После паузы на Евротур ты никогда не знаешь, как команда начнёт играть. Мы не создали ни одного момента за первые 20 минут, но потом начали показывать тот хоккей, который должны, - приводит слова Хартли официальный сайт КХЛ.

Добавим, что после этой игры «Авангард» набрал 51 очко и расположился на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Куньлунь», имея в активе 23 очка, занимает 11-е место на «Востоке».