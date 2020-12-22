Алексей Ковалев: От матча с «Авангардом» впечатлений мало

Главный тренер «Куньлуня» прокомментировал поражение в матче против «Авангарда» (1:5).

- Впечатлений мало от матча. Считают, что команда была достойна большего. Конфликт в концовке? Я всегда стою за своих ребят. Никогда не позволю вырывать у них клюшки и бросать на трибуны, - приводит слова Ковалева официальный сайт КХЛ.

Напомним, что главный тренер «Куньлуня» был удален на 59-й минуте встречи после того, как бросил бутылку на лавку «Авангарда».

Добавим, что после этой игры «Авангард» набрал 51 очко и расположился на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Куньлунь», имея в активе 23 очка, занимает 11-е место на «Востоке».