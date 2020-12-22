Пекка Кангасалуста: «Йокерит» не использовал свои возможности, что в итоге и привело к поражению

Тренер «Йокерита» прокомментировал поражение команды в матче против «Витязя» (1:2).

- Неплохое начало матча, имели моменты, да и в целом играли хорошо. Не использовали свои возможности, что в итоге и привело к поражению. Статистика говорит сама за себя: мы нанесли 53 броска в створ ворот соперника, несколько раз попадали в штанги и перекладины. Думаю, это должно нас кое-чему научить перед завтрашним матчем, - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Добавим, что после этой игры «Витязь» набрал 39 очков и расположился на девятой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Йокерит», имея в активе также 39 очков, занимает на «Западе» восьмое место.