Петерис Скудра: С «Сочи» получился азартный матч, обидно, что мы его проиграли за десять минут

Главный тренер «Динамо» Петерис Скудра прокомментировал поражение рижской команды в матче с «Сочи».

- Получился такой азартный матч, очень обидно, что мы его проиграли за 10 минут. Так играть два периода, и так отдать игру...наверно, мы это сделали 25-й раз в этом году, - приводит слова Скудры официальный сайт КХЛ.

Добавим, что после этой игры «Сочи» набрал 28 очков и расположился на десятой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо», имея в активе 16 очков, занимает на «Западе» 11-е место.