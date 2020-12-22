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22 декабря 08:35

Михаил Кравец – о победе над «Йокеритом»: «Витязь» вдохновило возвращение болельщиков на трибунах

В последних пяти встречах в рамках КХЛ подмосковный клуб одержал три победы.

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец подвел итоги домашнего матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Йокеритом», в котором его команда победила со счетом 2:1.

– Игра сложилась нелегко, но нас вдохновило в первую очередь то, что на трибуны вернулись болельщики. Эта победа для них. Если говорить об игре – первый период получился не очень хорошим с нашей стороны, второй отыграли уже здорово, реализовали свои моменты, а в третьем хорошо действовали в обороне. Хорошо, что выстояли и победили, очки сейчас очень нужны, – цитирует Кравца пресс-служба КХЛ.

Напомним, что «Витязь» смог одержал вторую победу кряду и расположился на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции. 23 декабря подольский клуб сыграет в гостях против «Спартака». Начало встречи – в 19:30 мск.

источник: КХЛ
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