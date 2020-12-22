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22 декабря 11:35

«Виннипег» вызвал Бердина в тренировочный лагерь команды перед стартом сезона НХЛ

Вратарь «Виннипег Джетс» Михаил Бердин рассказал о том, что в ближайшее время он отправится в Канаду, чтобы приступить к тренировкам с командой.

– Клуб продлил действующий до весны-2021 контракт еще на два года. Теперь собираюсь в Канаду: скорее всего, вылетаю 26 декабря, потом две недели карантина – и старт североамериканского сезона.

После осени в КХЛ я чувствую себя очень хорошо, набрал кондиции и ставлю перед собой максимальную задачу. Посмотрим, что получится в тренировочном лагере. «Виннипег» – мой новый вызов. Я заряжен и готов бороться за место в основном составе, – цитирует Бердина Russia Hockey.

Напомним, что 22-летний уроженец Уфы был выбран «Джетс» в шестом раунде драфта НХЛ 2016 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 14 матчах СКА в Континентальной хоккейной лиге, имея средний процент отраженных бросков 91,2.

источник: Russia-Hockey.ru
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