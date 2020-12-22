Павел Шэн: Получал настоящий кайф от работы с Брагиным

Форвард «Сочи» Павел Шэн вспомнил о выступлении на молодежном чемпионате мира под руководством Валерия Брагина, который ныне работает в СКА и тренирует основной состав национальной команды.

«Мне кажется, это мое лучшее хоккейное время на сегодняшний день. Про Валерия Николаевича я могу сказать только хорошие слова, как, думаю, и все другие.

Я получал настоящий кайф от работы с ним. Тренер доверял – я играл. Атмосфера в раздевалке у нас тоже всегда была супер. Все было прямо, честно и понятно», – цитирует игрока Sport24.ru.