ЦСКА получил права на Юртайкина, выплатив «Локомотиву» денежную компенсацию

Российский форвард Данил Юртайкин продолжит карьеру в московском ЦСКА. Как сообщает пресс-служба армейцев, клуб получил права на хоккеиста, выплатив денежную компенсацию ярославскому «Локомотиву».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Хоккейный клуб ЦСКА Москва (@hccska)

Напомним, в прошлом сезоне игрок выступал за «Сан-Хосе Шаркс», где провел четыре матча, не отметившись голевыми действиями на льду. Большую часть сезона Юртайкин отыграл за фарм-клуб «акул» в АХЛ. В его активе 37 матчей.

Добавим, что в сезоне-2018/2019 нападающий сыграл за ярославский клуб в регулярном чемпионате КХЛ 40 матчей и набрал 19 (10+9) очков, а в Кубке Гагарина отдал один голевой пас за восемь матчей.