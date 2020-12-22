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22 декабря 15:57
автор: Артур Гичунцев

ЦСКА получил права на Юртайкина, выплатив «Локомотиву» денежную компенсацию

Минувший сезон нападающий отыграл в НХЛ.

Российский форвард Данил Юртайкин продолжит карьеру в московском ЦСКА. Как сообщает пресс-служба армейцев, клуб получил права на хоккеиста, выплатив денежную компенсацию ярославскому «Локомотиву».

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Публикация от Хоккейный клуб ЦСКА Москва (@hccska)

Напомним, в прошлом сезоне игрок выступал за «Сан-Хосе Шаркс», где провел четыре матча, не отметившись голевыми действиями на льду. Большую часть сезона Юртайкин отыграл за фарм-клуб «акул» в АХЛ. В его активе 37 матчей.

Добавим, что в сезоне-2018/2019 нападающий сыграл за ярославский клуб в регулярном чемпионате КХЛ 40 матчей и набрал 19 (10+9) очков, а в Кубке Гагарина отдал один голевой пас за восемь матчей.

источник: ХК ЦСКА
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