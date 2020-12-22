Гол Бэйлена помог «Трактору» победить в гостях «Автомобилист»

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» – «Трактор» завершился в пользу челябинского клуба – 3:2.

В составе победителей отличились Алексей Бывальцев (16-я минута), Виталий Кравцов (32) и Ник Бэйлен (40). У хозяев площадки по шайбе забросили Станислав Бочаров (34) и Андрей Обидин (60).

Таким образом, команда Анвара Гитиятулина занимает третье место на «Востоке», набрав 48 очков. У «Автомобилиста» – 42 очка и шестая позиция.

24 декабря «Трактор» встретится «Нефтехимиком», а подопечные Билла Питерса в тот же день примут «Салават Юлаев».