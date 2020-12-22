«Салават Юлаев» обыграл минское «Динамо» (видео)

Хоккеисты «Салавата Юлаева» обыграли минское «Динамо» в домашнем матче со счетом 8:3

В составе уфимского клуба заброшенными шайбами отметились Сакари Маннинен (24-я и 45-я минуты), Джефф Плэтт (25), Маркус Гранлунд (33), Михаил Науменков (44), Артем Пименов (46), Владимир Жарков (58) и Эдуард Гиматов (60). У белорусского клуба отличились Роман Горбунов (21), Брэндон Козун (48) и Владимир Алистров (54).

После этой игры «Салават Юлаев» набрал 47 очков и расположился на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, «Динамо» с 43 очками занимает на «Западе» шестое место.