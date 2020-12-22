Томи Ламса: Доволен тем, как мы сегодня сыграли с минским «Динамо»

Главный тренер «Салавата Юлаева» прокомментировал победе в домашнем матче над минским «Динамо» (8:3).

- После перерыва всегда есть такой небольшой знак вопроса, в какой форме находится твоя команда. Сегодня – счет на табло, 8:3. Я доволен тем, как мы сегодня сыграли. Отмечу, что для таких ребят, как Жарков, Науменков, Пименов, Гиматов, Плэтт было очень важно забить. Думаю, что мы сыграли сегодня хорошо, а Метсола в нужные моменты сыграл просто великолепно. 8:3, наша убедительная победа, которой я доволен, - приводит слов специалиста пресс-служба уфимского клуба.

Добавим, что после этой игры «Салават Юлаев» набрал 47 очков и расположился на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, «Динамо» с 43 очками занимает на «Западе» шестое место.