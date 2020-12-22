Джефф Плэтт: Мне было комфортно играть в звене с Воробьевым и Кугрышевым

Нападающий «Салавата Юлаева» прокомментировал победе в домашнем матче над минским «Динамо» (8:3).

- Думаю, что игра для нас сегодня хорошо сложилась. Во втором периоде мы сделали хороший задел, для того, чтобы матч выиграть, а в третьем периоде продолжили забивать и одержали хорошую победу.

Тренерский штаб четко определил мою роль в команде. Мне было комфортно играть в звене с Воробьёвым и Кугрышевым, действовал около ворот соперник, - приводит слов Плэтта пресс-служба уфимского клуба.

Добавим, что после этой игры «Салават Юлаев» набрал 47 очков и расположился на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, «Динамо» с 43 очками занимает на «Западе» шестое место.