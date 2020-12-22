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22 декабря 22:03

СКА на своем льду нанес поражение ЦСКА (видео)

Петербургский клуб одержал третьею победу подряд в чемпионате.

Хоккеисты СКА по буллитам переиграли ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:3.

В основное время встречи в составе команды из Санкт-Петербурга заброшенными шайбами отметились Антон Бурдасов (3-я минута), Иван Морозов (46) и Кирилл Марченко (56), у москвичей отличились Никита Сошников (4), Константин Окулов (59) и Максим Шалунов (60).

В овертайме командам также не удалось выявить победителя, а в серии буллитов точнее оказались хоккеисты СКА (3:1).

После этой игры СКА набрал 59 очков и расположился на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции, ЦСКА с 60 очками занимает на «Западе» первое место.

КХЛ
Регулярный чемпионат

СКА – ЦСКА – 4:3 (1:1, 0:0, 2:2, 1:0)

Голы: Бурдасов (Кузьменко, Токранов), 02:32 - 1:0 (бол). Сошников (Лайпсик, Чмыхов), 03:48 - 1:1. Морозов (Ткачев), 45:07 - 2:1. Марченко (Тимкин), 55:05 – 3:1. Окулов (Шалунов, Робинсон), 58:33 - 2:3. Шалунов (Мамин, Робинсон), 59:08 - 3:3. Марченко, 65:00 – 4:3 (бул).

Вратари: Хелльберг – Шарыченков.

источник: «Советский спорт»
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