СКА на своем льду нанес поражение ЦСКА (видео)

Хоккеисты СКА по буллитам переиграли ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:3.

В основное время встречи в составе команды из Санкт-Петербурга заброшенными шайбами отметились Антон Бурдасов (3-я минута), Иван Морозов (46) и Кирилл Марченко (56), у москвичей отличились Никита Сошников (4), Константин Окулов (59) и Максим Шалунов (60).

В овертайме командам также не удалось выявить победителя, а в серии буллитов точнее оказались хоккеисты СКА (3:1).

После этой игры СКА набрал 59 очков и расположился на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции, ЦСКА с 60 очками занимает на «Западе» первое место.

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