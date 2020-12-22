Олег Знарок: В матче с «Ак Барсом» имели моменты, но их надо использовать

Главный тренер «Спартака» прокомментировал поражение в домашнем матче с «Ак Барсом» (0:3).

- Что сказать, надо было хотя бы забить пару голов, чтобы рассчитывать на победу. Мы имели моменты, и по движению было неплохо, но моменты надо использовать, - приводит слова Знарка «РИА Новости».

Добавим, что после этой игры «Ак Барс» набрал 62 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, «Спартак», имея в активе 40 очков, занимает на «Западе» седьмое место.