Дмитрий Квартальнов: «Спартак» неплохо играл и доставил нам много хлопот

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал выездную победу над «Спартаком» (3:0).

– Мы давно играли – был перерыв на матчи сборной, и игровой ритм немножко ушел. На ноль всегда здорово играть, и два гола в большинстве – тоже большой плюс. Но пришлось потрудиться, «Спартак» все-таки неплохо играл, был заряжен сегодня и доставил нам много хлопот. Мы заблокировали очень много бросков, и Тимур на последнем рубеже помогал, – приводит слова Квартальнова пресс-служба «Ак Барса».

Добавим, что после этой игры «Ак Барс» набрал 62 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, «Спартак», имея в активе 40 очков, занимает на «Западе» седьмое место.