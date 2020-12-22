Стефан Да Коста: «Спартак» – хорошая команда, так что для нас это хорошая победа

Форвард «Ак Барса» Стефан Да Коста прокомментировал выездную победу над «Спартаком» (3:0).

– Мы провели очень хороший матч, особенно в обороне. Меньшинство здорово сработало, мы заблокировали много бросков. Билялов отлично играл в воротах. «Спартак» – хорошая команда, так что для нас это хорошая победа, – приводит слова Да Косты пресс-служба «Ак Барса».

Добавим, что после этой игры «Ак Барс» набрал 62 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, «Спартак», имея в активе 40 очков, занимает на «Западе» седьмое место.