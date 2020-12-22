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22 декабря 23:27

Тревор Мерфи: В неравных составах мы были лучше «Спартака», потому и победили.

В матче против красно-белых защитник отметился заброшенной шайбой, которая стала для него первой в составе казанской команды.

Канадский защитник «Ак Барса» Тревор Мерфи прокомментировал выездную победу над «Спартаком» (3:0).

В игре была жесткая борьба, обе команды играли очень сильно сегодня, и все свелось к спецбригадам. В неравных составах мы были лучше, потому и победили. Сохранил ли первую шайбу, заброшенную за «Ак Барс»? Я не уверен, честно говоря, взяли ли ее – не обратил внимание, - приводит слова Мерфи официальный сайт «Ак Барса».

Добавим, что после этой игры «Ак Барс» набрал 62 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, «Спартак», имея в активе 40 очков, занимает на «Западе» седьмое место.

источник: ХК «Ак Барс»
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